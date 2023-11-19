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Meteorolojiden İstanbul dahil bir çok il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Kar şiddetli yağış fırtına, İşte 19 Kasım Pazar hava durumu
Günlerdir meteoroloji ve uzmanlar uyarı üzerine uyarılarda bulunarak ülkenin neredeyse tamamında olumsuz hava şartları ile karşı karşıya kalacağı yönünde uyarılarda bulunmuştu. Dünden itibaren ülkenin birçok bölümünde aşırı yağmur su baskını ve fırtına etkili oluyor, İşte tüm bu gelişmelerle 1 Kasım 2023 Pazar günü ülkemizin tamamı tüm illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.
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