Meteorolojiden İstanbul dahil bir çok il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Kar şiddetli yağış fırtına, İşte 19 Kasım Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, (Iğdır ve Van çevreleri hariç) yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege ve İç Anadolu'nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Samsun, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve batılı, zamanla Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Samsun, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

19 KASIM TÜM BÖLGELERİMİZDE VE İLLERİMİZDE HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE OLACAK!