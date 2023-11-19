Meteorolojiden İstanbul dahil bir çok il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Kar şiddetli yağış fırtına, İşte 19 Kasım Pazar hava durumu

Günlerdir meteoroloji ve uzmanlar uyarı üzerine uyarılarda bulunarak ülkenin neredeyse tamamında olumsuz hava şartları ile karşı karşıya kalacağı yönünde uyarılarda bulunmuştu. Dünden itibaren ülkenin birçok bölümünde aşırı yağmur su baskını ve fırtına etkili oluyor, İşte tüm bu gelişmelerle 1 Kasım 2023 Pazar günü ülkemizin tamamı tüm illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.

YAYINLAMA
Google News
Meteorolojiden İstanbul dahil bir çok il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Kar şiddetli yağış fırtına, İşte 19 Kasım Pazar hava durumu 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, (Iğdır ve Van çevreleri hariç) yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege ve İç Anadolu'nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Samsun, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve batılı, zamanla Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Samsun, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

19 KASIM TÜM BÖLGELERİMİZDE VE İLLERİMİZDE HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE OLACAK!

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Meteorolojiden İstanbul dahil bir çok il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Kar şiddetli yağış fırtına, İşte 19 Kasım Pazar hava durumu
Meteorolojiden İstanbul dahil bir çok il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Kar şiddetli yağış fırtına, İşte 19 Kasım Pazar hava durumu
Meteorolojiden kar, sel, su baskını ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir ve Antalya dahil 16 il içi sarı ve turuncu kod uyarısı
Meteorolojiden kar, sel, su baskını ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir ve Antalya dahil 16 il içi sarı ve turuncu kod uyarısı
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 17 Kasım Cuma hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 17 Kasım Cuma hava durumu
Meteorolojiden uyarı! Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? 16 Kasım Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden uyarı! Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? 16 Kasım Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları
Kar ne zaman yağacak! Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ve Prof. Dr. Orhan Şen karın yağacağı tarihi açıkladı
Kar ne zaman yağacak! Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ve Prof. Dr. Orhan Şen karın yağacağı tarihi açıkladı
Bu gün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 15 Kasım 2023 Çarşamba Tüm bölgelerde, illerde hava durumu ve sıcaklıkları
Bu gün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 15 Kasım 2023 Çarşamba Tüm bölgelerde, illerde hava durumu ve sıcaklıkları
Son Haberler
A Milli Futbol Takımı 72 yıl sonra özel maçta Almanya'yı 3-2 mağlup ederek müthiş bir galibiyete imza attı
A Milli Futbol Takımı 72 yıl sonra özel maçta Almanya'yı 3-2 mağlup ederek müthiş bir galibiyete imza attı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze resti: 'Kuşatmayı kırmak için başka yollarda var'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze resti: 'Kuşatmayı kırmak için başka yollarda var'
Başkan Erdoğan'ın Almanya'da İsrail'e çok sert tepki göstermesi dünyada büyük yankı buldu! Scholz, Netanyahu'yla acil görüşme yaptı
Başkan Erdoğan'ın Almanya'da İsrail'e çok sert tepki göstermesi dünyada büyük yankı buldu! Scholz, Netanyahu'yla acil görüşme yaptı
Başkan Erdoğan'dan yeni 50+1 kuralı açıklaması: Aynı fikirdeyim değişmesi isabetli olur
Başkan Erdoğan'dan yeni 50+1 kuralı açıklaması: Aynı fikirdeyim değişmesi isabetli olur
Bu gün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o bölgelere kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı! 14 Kasım Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Bu gün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o bölgelere kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı! 14 Kasım Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Bu gün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri uyardı! 13 Kasım Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Bu gün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri uyardı! 13 Kasım Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Tüm telefonlara mesaj gönderildi... AKOM ve AFAD'dan peş peşe uyarı!
Tüm telefonlara mesaj gönderildi... AKOM ve AFAD'dan peş peşe uyarı!
Çok Okunanlar
A Milli Futbol Takımı 72 yıl sonra özel maçta Almanya'yı 3-2 mağlup ederek müthiş bir galibiyete imza attı
A Milli Futbol Takımı 72 yıl sonra özel maçta Almanya'yı 3-2 mağlup ederek müthiş bir galibiyete imza attı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze resti: 'Kuşatmayı kırmak için başka yollarda var'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze resti: 'Kuşatmayı kırmak için başka yollarda var'
Meteorolojiden İstanbul dahil bir çok il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Kar şiddetli yağış fırtına, İşte 19 Kasım Pazar hava durumu
Meteorolojiden İstanbul dahil bir çok il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Kar şiddetli yağış fırtına, İşte 19 Kasım Pazar hava durumu
Türkiye'deki yanardağlar hakkında korkutan açıklama! 'Japonya, İtalya ve İzlanda’dan sonra Türkiye'deki yanardağlar patlayabilir'
Türkiye'deki yanardağlar hakkında korkutan açıklama! 'Japonya, İtalya ve İzlanda’dan sonra Türkiye'deki yanardağlar patlayabilir'
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Yağmur ve rüzgara dikkat! 9 Kasım Perşembe hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Yağmur ve rüzgara dikkat! 9 Kasım Perşembe hava durumu
Bugün hava nasıl? Ülke genelinde sıcak başlayan hava yerini yağışa bırakıyor!
Bugün hava nasıl? Ülke genelinde sıcak başlayan hava yerini yağışa bırakıyor!
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 7 Kasım Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 7 Kasım Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Yorumlananlar
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!