Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklanan son verilere göre, "Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Şırnak, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçecek." ifadeleri kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Şırnak, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak'ın yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı Marmara'nın güneyi ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Rüzgarın bu sabah saatlerinde batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 21°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Şırnak, Hakkari ve Van'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAKKARİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) güney kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu