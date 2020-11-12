Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Şırnak, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak'ın yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı Marmara'nın güneyi ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Rüzgarın bu sabah saatlerinde batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Şırnak, Hakkari ve Van'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAKKARİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KARS °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) güney kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Az bulutlu