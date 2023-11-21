Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için açıklama: Hafta sonuna kadar kar yağışı öngörmüyoruz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, "Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta sıcaklıkların artacağını ve mevsim normalleri civarında alt kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Salı ve çarşamba günleri, iç kesimlerde ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülme ihtimali var" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için açıklama: Hafta sonuna kadar kar yağışı öngörmüyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, hafta sonu itibari ile ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların görülmesini beklediklerini aktardı.

Pazartesi ve Salı günü Türkiye'nin doğu kesimlerinde meteorolojik olumsuz şartların devam edeceğini, salı günü öğle saatleri ile yurdu yağışlı sistemin terk etmesini beklediklerini dile getiren Hava Tahmin Uzmanı Acar, "Çarşamba günü, güneybatı kesimlerden başlayarak yeni bir yağış sisteminin geleceğini tahmin ediyoruz. Çarşamba, İzmir'in güneyi, Aydın, Muğla ve Trakya'nın batısında göreceğimiz bu yağışların kuvvetli olma ihtimali var. Daha sonra Cuma gününden itibaren ülkemizin tamamında yağışlar öngörüyoruz. Bu yağışlar mevsim itibariyle iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabilir. Batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü şeklinde olacak bu yağışlar.

Hava sıcaklıkları pazartesi ve salı günleri, iç ve doğu kesimlerde hala mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Ancak batı kesimlerde itibaren ısınma başladı. Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta sıcaklıkların artacağını ve mevsim normalleri civarında alt kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Salı ve çarşamba günleri, iç kesimlerde ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülme ihtimali var.

Salı günü öğle saatlerine kadar Şırnak, Hakkari Van ve Bitlis illerimizde turuncu kodlu uyarı yayımladık. Çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışları göreceğimiz anlamına geliyor. Yine Rize ve Artvin çevrelerimizde bu sarı kodlu uyarımız var. Rize, Artvin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerinde yağmur göreceğiz" ifadelerini kullandı.

saganak-16-9-1625683559-880x495-1.jpg

"Batı Karadeniz'de tehlike geçti"

Batı Karadeniz'de fırtına ve sağanak yağışın sona erdiğini belirten Acar, "Şimdilik Batı Karadeniz'de tehlike geçti diyebiliriz. Pazartesi günü Bugün yağışlar devam ediyor. Ancak fırtına ve kuvvetli yağış etkisini kaybetti. Çarşamba gününden itibaren yeni bir sistemin geleceğini söylemiştim. Bu sistemin gelmesiyle beraber cuma gününden itibaren Batı Karadeniz'de tabii tehlike olabilir. Bununla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü web sayfasını ve mobil uygulamamızı vatandaşlarımız takip etsinler. Değerlendirmelerimiz öncesinde yirmi dört saat öncesinde mutlaka uyarı şeklinde olur. Yani Batı Karadeniz'de de bu hafta bir ekstra meteorolojik hadise olma ihtimali var elbette" dedi.

izmir-hava-deniz-firtina-qvbo-cover.jpg

"Hava şartları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek"

Ankara, İstanbul ve İzmir için bu hafta kar yağışı beklenmediğini aktaran Acar, "Üç gün boyunca yağış yok aslında. Ankara'da hava sıcaklıkları artıyor. Mevsim normalleri civarında yer yer üstüne çıkabilir. Ancak hafta sonuna doğru Ankara'da yağışlar başlayacak. Bu yağışlar Ankara'nın yüksek kesimlerine karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabilir. Değerlendirmelerimiz devam ediyor ama ciddi bir kar yağışı Ankara'da şu an için beklemiyoruz. İstanbul'da çarşamba günü yağışlar kuvvetli olabilir.

havalar-normale-donuyor-4423.jpg

İstanbul'da şu an için kar yağışı öngörmüyoruz. Ancak Marmara'nın batısında, Edirne, Kırklareli ilk sistemin girişiyle beraber oralarda bir kar yağışı görülebilir. İstanbul'un Avrupa yakasının batısında, yüksek kesimlerinde kar yağışı olabilir. Onun haricinde İstanbul'da kar yağışı yok. Hafta sonuna doğru İstanbul'da yine yağışlar devam edecek. İzmir'de Çarşamba günü yine yeni gelecek bu sistemin etkilerini görmeye başlayacağız. İzmir'de yağışlar çarşamba günü kuvvetli ama sağanakta gök gürültülü sağanak yağış şeklinde herhangi bir kar yağışı beklemiyoruz İstanbul'da. Hava şartları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek" değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sivas’ta esrarengiz türbe! Köylüler acilen araştırmasını istiyor!
Sivas’ta esrarengiz türbe! Köylüler acilen araştırmasını istiyor!
Gazze'li 87 kişiye daha kucak açıldı! Çocuk ve yaşlıdan oluşan kafile İstanbul'a getirildi
Gazze'li 87 kişiye daha kucak açıldı! Çocuk ve yaşlıdan oluşan kafile İstanbul'a getirildi
Bakan Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine göz açtırmıyor! Narkogüç ile 7 ilde operasyon!
Bakan Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine göz açtırmıyor! Narkogüç ile 7 ilde operasyon!
Kar hayatı felç etti! 142 köy yolu kapandı uçaklar rötar yaptı!
Kar hayatı felç etti! 142 köy yolu kapandı uçaklar rötar yaptı!
Son Haberler
Kayıp geminin batığına ulaşıldı! Kayıp mürettabatın son mesajı ortaya çıktı!
Kayıp geminin batığına ulaşıldı! Kayıp mürettabatın son mesajı ortaya çıktı!
Van’da büyük operasyon! Tam 1 ton 150 gram toz esrar ele geçirildi!
Van’da büyük operasyon! Tam 1 ton 150 gram toz esrar ele geçirildi!
CHP'de isimler değişti ancak zihniyet değişmedi! Özgür Özel Türkiye düşmanı sözde sanatçının önünde eğildi, elini öptü
CHP'de isimler değişti ancak zihniyet değişmedi! Özgür Özel Türkiye düşmanı sözde sanatçının önünde eğildi, elini öptü
Feci kaza ölüm getirdi! Taksi sürücüsü kar yağan yolda tırın altına girdi!
Feci kaza ölüm getirdi! Taksi sürücüsü kar yağan yolda tırın altına girdi!
Holokost ( Yahudi soykırımı) Nedir, Holokost'un anlamı nedir, Holokost'ta neler olmuştu?
Holokost ( Yahudi soykırımı) Nedir, Holokost'un anlamı nedir, Holokost'ta neler olmuştu?
Kar yağan bölgelerde kış lastiği mesaisi başladı! O tarihten sonra kış lastiği zorunlu
Kar yağan bölgelerde kış lastiği mesaisi başladı! O tarihten sonra kış lastiği zorunlu
Çok Okunanlar
Bakan Vedat Işıkhan'dan Kabine sonrası dikkat çeken asgari ücret ve 'Tek zam' açıklaması geldi
Bakan Vedat Işıkhan'dan Kabine sonrası dikkat çeken asgari ücret ve 'Tek zam' açıklaması geldi
CHP'de isimler değişti ancak zihniyet değişmedi! Özgür Özel Türkiye düşmanı sözde sanatçının önünde eğildi, elini öptü
CHP'de isimler değişti ancak zihniyet değişmedi! Özgür Özel Türkiye düşmanı sözde sanatçının önünde eğildi, elini öptü
Başkan Erdoğan yüzde 5+1 sistemi değişmeli demişti, Bahçeli'den açıklaması geldi! 'Aksayan yönleri varsa değiştirilmeli'
Başkan Erdoğan yüzde 5+1 sistemi değişmeli demişti, Bahçeli'den açıklaması geldi! 'Aksayan yönleri varsa değiştirilmeli'
Muharrem İnce CHP'ye geri dönecek mi? Özgür özel tüm küskünleri partiye davet etmişti
Muharrem İnce CHP'ye geri dönecek mi? Özgür özel tüm küskünleri partiye davet etmişti
Bakan Yerlikaya Zonguldak'ta, sel mağduru esnafı ziyaret etti!
Bakan Yerlikaya Zonguldak'ta, sel mağduru esnafı ziyaret etti!
Haaretz gazetesinden çok konuşulacak iddia! Müzik festivalindeki İsraillileri Hamas değil İsrailli polislerinin vurduğu ortaya çıktı
Haaretz gazetesinden çok konuşulacak iddia! Müzik festivalindeki İsraillileri Hamas değil İsrailli polislerinin vurduğu ortaya çıktı
Yorumlananlar
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!