Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara Bölgesi için sağanak yağış ve dolu uyarısı!

Haziran ayına girdiğimiz şu günlerde havaların daha da ısınması beklense de 1 Haziran Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda Marmara'nın Doğusunda bulunan Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in doğusu, İstanbul’un Anadolu yakası ve Boğaz çevresi için yağış uyarısı yapıldı.

YILDIRIM, SEL, SU BASKINI...

Açıklamada," Yarın (01.06.2021 Salı ) sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in doğusu, İstanbul’un Anadolu yakası ve Boğaz çevresi) beklenen sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.