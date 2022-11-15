Meteorolojiden Kayseri için kuvvetli yağış uyarısı! O ilçeleri fena vuracak

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'nin Yahyalı, Yeşilhisar ve Develi ilçeleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Meteorolojiden Kayseri için kuvvetli yağış uyarısı! O ilçeleri fena vuracak

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada oluşması muhtemel riskler olarak ani sel-su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar belirtilirken, oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

TEDBİR UYARISI

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri'nin güney ilçelerinde (Yahyalı, Yeşilhisar, Develi) beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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