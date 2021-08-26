Meteorolojiden kritik uyarı: Güneş çarpmalarına dikkat! Hava bugün nasıl olacak 26 Ağustos 2021 Perşembe?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; sıcaklıklar bugünden itibaren iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE?

Meteoroloji verilerine göre 26 Ağustos 2021 Perşembe gününde, belirtilen sağanak görülen iller dışında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji bu hususta güneş çarpmalarına dikkat çekti. Özellikle yaşlı ve çocuk grubunda yer alan bireylerin dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 34°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 34°C

Az bulutlu

KONYA 20°C, 35°C

Az bulutlu

SİVAS 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde il geneli, yarın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık