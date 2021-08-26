Meteorolojiden kritik uyarı: Güneş çarpmalarına dikkat! Hava bugün nasıl olacak 26 Ağustos 2021 Perşembe?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ön görülürken, Bugün itibariyle Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacak. Dün yapılan uyarıya göre de, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; sıcaklıklar bugünden itibaren iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE?
Meteoroloji verilerine göre 26 Ağustos 2021 Perşembe gününde, belirtilen sağanak görülen iller dışında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji bu hususta güneş çarpmalarına dikkat çekti. Özellikle yaşlı ve çocuk grubunda yer alan bireylerin dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 34°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 34°C
Az bulutlu
KONYA 20°C, 35°C
Az bulutlu
SİVAS 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde il geneli, yarın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık