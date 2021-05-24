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Meteorolojiden kritik uyarı! Güneşe aldanmayın, Sağanak yağışlar devam edecek!

Meteorolojiden gelen son bilgilere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken Doğu'da ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteorolojiden kritik uyarı! Güneşe aldanmayın, Sağanak yağışlar devam edecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre batı bölgelerinde havanın parçalı bulutlu ve güneşli olacağı tahmin edilirken Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde de sağanak yağışların olacak. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 5 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden kritik uyarı! Güneşe aldanmayın, Sağanak yağışlar devam edecek!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden kritik uyarı! Güneşe aldanmayın, Sağanak yağışlar devam edecek!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden kritik uyarı! Güneşe aldanmayın, Sağanak yağışlar devam edecek!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden kritik uyarı! Güneşe aldanmayın, Sağanak yağışlar devam edecek!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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