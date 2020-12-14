Meteoroloji'den kritik uyarı: Karla karışık yağmur ve kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yüksekleri ve Akdeniz'in toroslar mevkisinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir’in batısı ile Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Mersin ve Antalya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve doğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Tokat, Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

MERSİN'DE AŞIRI YAĞIŞ UYARISI

Mersin’de batı ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Mersin merkez ve Erdemli çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına (50-70 hamlesi 80km/saat şeklinde) esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANTALYA'DA AŞIRI YAĞIŞ UYARISI

Gök gürültülü sağanak yağışların Antalya'da akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Antalya merkez, Kemer, Kumluca ve Serik çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına (60-80 hamlesi 100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale ve Balıkesir’in batı, Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile TokatTrabzon ve Giresun çevrelerinde güney ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), bu bölgelerin yükseklerinde kuvvetli fırtına (70 - 100 km / saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölge genelinde yerel olarak kuvvetli, Antalya ve Mersin çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. Torosların yüksek kesimlerinde yağışların karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

YOZGAT °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Kastamonu ve Karabük çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Tokat, Trabzon ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°C

Çok bulutlu, yağmurlu

ÇORUM °C, 14°C

Çok bulutlu, yağmurlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Malatya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı