Meteoroloji Genel Müdürlüğünce bugünün hava tahminine ilişkin değerlendirmede,"Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyı kesimlerinde 2-4 derece, diğer yerlerde 4-8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAK HAVA UYARISI

Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyı kesimlerinde 2-4 derece, diğer yerlerde 4-8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiye göre Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

1 EYLÜL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 39°C

Az bulutlu

RİZE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık