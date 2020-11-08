Meteorolojiden kritik uyarı! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sabah saatlerinde Batı Karadeniz ve İç Anadıolo'nun batısında sis görülmesi beklenirken İstanbul'un kuzey bölgesinin ve Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağmura teslim olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre ''Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya çevreleri ve İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir'' denildi.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi) dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Çok bulutlu kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu
HATAY °C, 24°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Ege ile Akdeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa, Güney Ege’de zamanla 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Kuzey Ege’de 3,0 m; Görüş: İyi, fırtına anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), açıklarında 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) zamanla 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.