Meteoroloji'den kritik uyarı: Sel, su baskını, yıldırım...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinden alınan bilgilere göre ülkemizin bazı bölümlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken Edirne çevrelerinde ağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bundan dolayı vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım gibi olaylara karşı uyarıldı
Bugün havanın nasıl olacağını merak edenleri internette hava durumunu araştırmaya başladı. İşte il il hava durumu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR NASIL OLACAK?
Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'da yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C, 31°C
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BALIKESİR 19°C, 35°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA 22°C, 34°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 34°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUŞ °C, °C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in batısında fırtına bekleniyor
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