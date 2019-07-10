Bugün havanın nasıl olacağını merak edenleri internette hava durumunu araştırmaya başladı. İşte il il hava durumu...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR NASIL OLACAK?

Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'da yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 31°C

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR 19°C, 35°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA 22°C, 34°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 34°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 10°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUŞ °C, °C

Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in batısında fırtına bekleniyor