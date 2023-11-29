Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 29 Kasım Çarşamba hava durumu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, kuzeybatısı ile Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKÂRİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de fırtına; Doğu Karadeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, batısı akşam saatlerine kadar 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 6 ila 8 zamanla 5 ila 7, gece kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzeyi ile akşam saatlerinde güneyi 5 ila 7 zamanla 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, zamanla 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan, öğle güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.