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Meteorolojiden o ilçeler için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın batı kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklamada "meydana gelmesi muhtemel ani su baskını, sel, yıldırım ve dolu yağışına karşı tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteorolojiden o ilçeler için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın batı kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayas, Beypazar, Güdül, Kızılcahamam) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteorolojiden o ilçeler için yağış uyarısı



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