Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Yağmur başladı, kar kapıda!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlere göre yağış uyarısı yapıldı. Özellikle bölge bölge yağış ve kuvvetli rüzgara dair vatandaş uyarıldı. Ayrıca Meteoroloji "kar kapıda" diye bağırıyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Ocak Pazartesi hava durumu
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Ocak raporu yayınlandı.
Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Ocak Cuma hava durumu
Meteoroloji’den gelen son dakika haberine göre İstanbul için yılın ilk kar yağışı uyarısı yapıldı. Günlük tahmin raporlarının yayımlanmasının ardından gözler, en çok dikkat çeken illere çevrildi. Raporlara göre çarşamba günü yağışların kısa süreli azalmasının ardından başta Doğu Anadolu olmak üzere yurdun birçok bölgesi yağışlı havanın etkisi altına girecek.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son hava durumu tahminlerine göre yurdun birçok kesiminde bu hafta içerisinde kar yağışı bekleniyor. Dün akşam saatlerinde başlayan rüzgar, özellikler Marmara'nın kuzeyi ve İstanbul'un ilçelerinde etkili olmaya devam ediyor. Haftanın ilk gününde vatandaşlar, bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırırken, Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar geliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli Sakarya, Yalova ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, Kırklareli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Rüzgarın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
20 Ocak Pazartesi hava durumu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, güneydoğusu ile Kırklareli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KONYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
DÜZCE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
TOKAT °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısının aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
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