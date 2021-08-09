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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O bölgelerde dışarı çıkarken şemsiyenizi yanınızdan eksik etmeyin! Hava bugün nasıl olacak 9 Ağustos 2021 Pazartesi?

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları düşecek. Karadeniz'de şiddetli yağışlar ani sel sonucu, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Peki hava bugün nasıl olacak 9 Ağustos 2021 Pazartesi? İşte illere göre hava durumu...

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O bölgelerde dışarı çıkarken şemsiyenizi yanınızdan eksik etmeyin! Hava bugün nasıl olacak 9 Ağustos 2021 Pazartesi?

Türkiye'de yurt genelinde görülen şiddetli sıcaklar yerini yağışlara bırakıyor. Vatandaşlar 9 Ağustos 2021 Pazartesi gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Bu kapsamda hava bugün nasıl olacak 9 Ağustos 2021 Pazartesi sorusu araştırılıyor. İşte meteoroloji verilerine göre hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O bölgelerde dışarı çıkarken şemsiyenizi yanınızdan eksik etmeyin! Hava bugün nasıl olacak 9 Ağustos 2021 Pazartesi?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O bölgelerde dışarı çıkarken şemsiyenizi yanınızdan eksik etmeyin! Hava bugün nasıl olacak 9 Ağustos 2021 Pazartesi?

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Adana'nın kuzey çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O bölgelerde dışarı çıkarken şemsiyenizi yanınızdan eksik etmeyin! Hava bugün nasıl olacak 9 Ağustos 2021 Pazartesi?

BURDUR °C, 34°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O bölgelerde dışarı çıkarken şemsiyenizi yanınızdan eksik etmeyin! Hava bugün nasıl olacak 9 Ağustos 2021 Pazartesi?

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli, Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

ELAZIĞ °C, 35°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

ADIYAMAN °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KİLİS °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

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