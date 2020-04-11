Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! O illere kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre hava sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilirken Muş, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevreleri ve bazı bölgelerimizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da ise az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. İşte il il hava durumu
Hafta sonuna girdiğimiz bugün işte il il hava durumu...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Muş, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR NASIL OLACAK?
Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 16°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 9°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Fırtına beklenmiyor.
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