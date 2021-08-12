Meteorolojiden sel baskını için uyarı geldi! O illerdeki vatandaşlar dikkatli olsun! Hava bugün nasıl olacak 12 Ağustos 2021 Perşembe?
Yurdun bazı kesimlerinde meydana gelen şiddetli yağışlar ile sel felaketleri ortaya çıkmaya başladı. Meteoroloji bu baskınların devam edebileceği yönünde uyardı. Peki hava bugün nasıl olacak 12 Ağustos 2021 Perşembe? İşte il il hava durumu verileri...
Şiddetli yağışların ortaya çıkmasıyla birlikte vatandaşlar 12 Ağustos 2021 Perşembe günü havanın nasıl olacağını merak ediyor. Bu kapsamda hava bugün nasıl olacak 12 Ağustos 2021 Perşembe? Sorusu araştırılıyor. İşte meteorolojinin bugün için yayınladığı hava durumu tahminleri...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklanan verilere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Niğde, Kayseri, Sivas, Çankırı, Hakkari çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Ankara'nın kuzeyi ile Van’ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane çevreleri ve Erzincan'ın kuzey ve batısında kuvvetli, Bartın, Ordu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı, yer yer bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı, yer yer bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli, Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri, Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan'ın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu