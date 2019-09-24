Meteoroloji'den sıcak hava geliyor müjdesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatısı, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

EGE İÇİN YAĞMUR UYARISI

Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 13°C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 8°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 22°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 14°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

TRABZON 15°C, 23°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM 2°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık