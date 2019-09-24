Meteoroloji'den sıcak hava geliyor müjdesi
Meteoroloj'den yapılan son değerlendrmelere göre, Türkye'nn tamamında parçalı bulutlu ve açık br hava seyredecek. Sıcaklıklar ise 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerine gelecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatısı, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
EGE İÇİN YAĞMUR UYARISI
Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 13°C, 23°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANKARA 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 14°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
TRABZON 15°C, 23°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
ERZURUM 2°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 12°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
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