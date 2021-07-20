Meteoroloji'den sıcak hava ve yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat! Hava bugün nasıl olacak 20 Temmuz 2021 Salı?
Meteorolojinin tahminlerine 20 Temmuz 2021 Salı gününde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Batı Karadeniz'de öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerde ise açık ve az bulutlu bir hava etkili olacak. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Temmuz 2021 Salı gününe ilişkin hava durumu tahminini açıkladı. Hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de Hava bugün nasıl olacak 20 Temmuz 2021 Salı ? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 20 TEMMUZ 2021 SALI?
Meteoroloji verilerine göre 20 Temmuz 2021 Salı gününde öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemiz genelinde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle batılı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 39°C
Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri (Kızılcahamam, Çamlıdere) gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı az bulutlu
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Karabük ile Bolu'nun doğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 41°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 41°C
Az bulutlu
VAN °C, 33°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 44°C
Az bulutlu ve açık