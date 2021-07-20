Meteoroloji'den sıcak hava ve yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat! Hava bugün nasıl olacak 20 Temmuz 2021 Salı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Temmuz 2021 Salı gününe ilişkin hava durumu tahminini açıkladı. Hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de Hava bugün nasıl olacak 20 Temmuz 2021 Salı ? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 20 TEMMUZ 2021 SALI?

Meteoroloji verilerine göre 20 Temmuz 2021 Salı gününde öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle batılı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 39°C

Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri (Kızılcahamam, Çamlıdere) gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı az bulutlu

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Karabük ile Bolu'nun doğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 41°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 41°C

Az bulutlu

VAN °C, 33°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 44°C

Az bulutlu ve açık