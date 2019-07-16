Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bazı illerimiz için kuvvetli yağış uyarısında bulunulurken "Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi'nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli, Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah (Salı) saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah (Salı) saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
BURSA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah (Çarşamba) saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah (Çarşamba) saatlerinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah (Çarşamba) saatlerinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah (Çarşamba) saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah (Çarşamba) saatlerinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 26°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah(Salı) saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle (Salı) saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların; sabah(Salı) saatlerinde yerel olarak kuvvetli
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, Malatya çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MUŞ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
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