Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi'nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli, Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah (Salı) saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah (Salı) saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

BURSA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah (Çarşamba) saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah (Çarşamba) saatlerinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah (Çarşamba) saatlerinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah (Çarşamba) saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah (Çarşamba) saatlerinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 26°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah(Salı) saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle (Salı) saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların; sabah(Salı) saatlerinde yerel olarak kuvvetli

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, Malatya çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

.