Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı
Meteoroloji'nin yapılan son tahminlerine göre, Türkiye'nin batısı ve iç kesimlerinde sıcaklıklar artıyor. Orta ve doğu Karadeniz ile Antalya'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri için sağanak uyarısında bulundu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçeleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İÇ KESİMLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olacağı ön görülüyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
GECE SAATLERİNE KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışların gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak "kuvvetli" olması, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.
Bu nedenle vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ANKARA 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 22°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerİnden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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