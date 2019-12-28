Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu için sağanak, kar yağışı
Aralık ayında beklenen kar yağışı ve soğuk hava dün akşam saatlerinden etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu ile önümüzdeki hafta içini ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'nin resmi internet sitesi üzerinden bugün için yapılan duyuruda, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çeken kurum, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Yurt genelinde beklenen hava durumu bazı illerimizde şöyle:
Ankara'da en yüksek sıcaklık 3, en düşük sıcaklık 0 derece - Aralıklarla kar yağışı
İstanbul'da en yüksek sıcaklık 6, en düşük sıcaklık 3 derece - Karla karışık yağmur
İzmir en yüksek sıcaklık 11, en düşük sıcaklık 6 derece - Çok bulutlu
Bursa en yüksek sıcaklık 7, en düşük sıcaklık 2 derece - Karla karışık yağmur
Konya en yüksek sıcaklık 2, en düşük sıcaklık 0 - Aralıklarla kar yağışı
Kastamonu en yüksek sıcaklık 2, en düşük sıcaklık sıfırın altında 3 - Yoğun kar yağışı
Tunceli en yüksek sıcaklık 4, en düşük sıcaklık 0 - Yoğun kar yağışı
Bitlis en yüksek sıcaklık 0, en düşük sıcaklık sıfırın altında 2 - Yoğun kar yağış
HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 11 °C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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