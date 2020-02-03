Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Şubat Meteoroloji raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 3 Şubat Pazartesi hava durumu

Hava durumu 3 Şubat Pazartesi günü raporu özellikle hava sıcaklıklarının yer yer sıfırın altına düştüğü İstanbul’da merakla araştırılıyor. Özellikle araştırılanların başında ise “Kar yağacak mı?” sorusu yer alıyor. Hemen belirtelim gece saatleriyle birlikte İstanbul’da yağmur etkili olmaya başlarken kar yağışlı hava İstanbul sınırındaki Kocaeli’nde etkili olacak.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıları, Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Verilerek göre, İstanbul'da Çarşamba günü kuzeyden esen rüzgarla hava soğurken, gece saatlerinde karla karışık yağış bekleniyor. Perşembe sabahından itibaren de kar yağışının etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Kar yağışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

3 Şubat Pazartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin güney ilçeleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 9°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 2°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı