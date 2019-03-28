Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Saatte 90 kilometreyi bulabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı hava durumu verilerinde vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu.Önümüzdeki Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının 10 dereceye kadar düşeceğine tahminlerinde yer veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, buna bağlı olarak bugün kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ile 4 derece arasında düşeceği bilgisini paylaştı.Meteoroloji, saatte 90 kilometreyi bulabilecek fırtına konusunda ise önemli uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Güney Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU -2°C, 9°C

SAMSUN 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu

ERZURUM -2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR 5°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu