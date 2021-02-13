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  3. Meteorolojiden Türkiye'nin üç bölgesinde korkutan fırtına uyarısı!

Meteorolojiden Türkiye'nin üç bölgesinde korkutan fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 14 Şubat 2021 tarihinde Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına uyarısında bulunarak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteorolojiden Türkiye'nin üç bölgesinde korkutan fırtına uyarısı!

Meteorolojiden gelen son verilere göre 14 Şubat'ta Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına etkisini gösterecek. Yaşanacak fırtına 17 Şubat Çarşamba öğle saatlerinde son bulurken vatandaşlarında dikkat etmeleri yönünde ikazda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Batı Karadeniz'de 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat), Marmara ve Kuzey Ege'de ise 7 ila 9 kuvvetinde ( 75-90 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojiden Türkiye'nin üç bölgesinde korkutan fırtına uyarısı!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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