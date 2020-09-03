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Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda Cezayir ve Libya'dan yurdumuza gelen sıcak hava dalgası sebebiyle yurt genelinde görülen çöl sıcakları, cumartesi gününe kadar etkisini devam ettirecek. Özellikle Anadolu'nun iç kesimlerinde etkili olan sıcak hava için MGM'den turuncu alarmla uyarı verildi.

Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi internet sitesinde verilen kilgiler kapsamında, Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 - 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 - 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

11.00 - 16.00 SAATLERİ ARASINDA DİKKAT

MGM yetkilileri, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 11 ve 16 saatleri arasında sıcağa duyarlı kişilerin, yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.  

Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor!

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RENK KODLARI

  • Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.
  • Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. 

Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor!

  • Turuncu: Hava durumu tehlikelidir.

Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

  • Kırmızı: Hava durumu çok tehlikelidir

Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor!

SICAK HAVALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

  • Aşırı yağlı besinlerden kaçının
  • Alkolden uzak durun
  • Aşırı egzersizden kaçının
  • Mutlaka güneş gözlüğü kullanın
  • Günde 3 litre su tüketin
  • Mümkün olduğunca 12:00-15:00 arası dışarı çıkmayın
  • İlaçlarınızı düzenli kullanmaya özen gösterin
  • Koyu renkli kıyafetler giymeyin
  • Direkt olarak soğuk suya girmeyin
  • Klima kullanımına dikkat edin

Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor!

SICAK HAVADAN NASIL KORUNURUZ?

  • Zorunlu olmadıkça, güneş sıcaklığının en belirgin olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalı.
  • Kapalı alanların havalandırılmasına, yeterli bir hava akımı sağlanmasına özen gösterilmeli. 
  • Bol sıvı ve mineral içeren içecekler tüketilmelidir. Kalp hastalığı veya hipertansiyonu olup tuzsuz diyet alan kişiler dışında gıdalarla tuz alımı arttırılmalıdır. Tuz kısıtlaması olanlar ise sıvı ve tuz kaybı yönünden çok dikkatli olmalı.

Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor!

  • Serinlemek için alkollü içecekler kullanılmamalı.
  • Hafif yemekler, sulu yiyecekler (meyve, salata, çorba vb.) yenmeli, yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınmalı.
  • İnce, açık renk, bol giysiler giyilmeli. Giysiniz güneş ışığının sizi
    yakmasını önlesin ama terletip su kaybettirmemeli.
  • Geniş kenarlı şapka takılmalı.
  • Kapalı ve park edilmiş araç içinde hiçbir canlı bırakılmamalı.
Berna Akkaya
Editör


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