Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi internet sitesinde verilen kilgiler kapsamında, Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 - 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 - 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

11.00 - 16.00 SAATLERİ ARASINDA DİKKAT

MGM yetkilileri, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 11 ve 16 saatleri arasında sıcağa duyarlı kişilerin, yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RENK KODLARI

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir. Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir.

Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu: Hava durumu tehlikelidir.

Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikelidir

Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

SICAK HAVALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Aşırı yağlı besinlerden kaçının

Alkolden uzak durun

Aşırı egzersizden kaçının

Mutlaka güneş gözlüğü kullanın

Günde 3 litre su tüketin

Mümkün olduğunca 12:00-15:00 arası dışarı çıkmayın

İlaçlarınızı düzenli kullanmaya özen gösterin

Koyu renkli kıyafetler giymeyin

Direkt olarak soğuk suya girmeyin

Klima kullanımına dikkat edin

SICAK HAVADAN NASIL KORUNURUZ?

Zorunlu olmadıkça, güneş sıcaklığının en belirgin olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalı.

Kapalı alanların havalandırılmasına, yeterli bir hava akımı sağlanmasına özen gösterilmeli.

Bol sıvı ve mineral içeren içecekler tüketilmelidir. Kalp hastalığı veya hipertansiyonu olup tuzsuz diyet alan kişiler dışında gıdalarla tuz alımı arttırılmalıdır. Tuz kısıtlaması olanlar ise sıvı ve tuz kaybı yönünden çok dikkatli olmalı.