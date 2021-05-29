Meteoroloji'den üç il için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki üç il için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yarın ülke genelinde hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde bu akşam kuvvetli yağış beklenirken yarın ülke genellikle hava parçalı ve az bulutlu olacak.

HAVA SICAKLIĞI GENEL OLARAK MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Osmaniye, Adana, Hatay ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.