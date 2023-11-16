Meteorolojiden uyarı! Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? 16 Kasım Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini belirterek o bölgeler için uyarıda bulundu. İşte 16 Kasım 2023 Perşembe günü ülke geneli bölgelerimiz ve tüm illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.

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Meteorolojiden uyarı! Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? 16 Kasım Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, Marmara ve Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde ve tüm illerimizde hava durumu haberin devamında

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