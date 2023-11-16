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Meteorolojiden uyarı! Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? 16 Kasım Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini belirterek o bölgeler için uyarıda bulundu. İşte 16 Kasım 2023 Perşembe günü ülke geneli bölgelerimiz ve tüm illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.
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Meteorolojiden uyarı! Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? 16 Kasım Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları
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