Meteorolojiden uyarı geldi: Cuma günü fırtına bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde Cuma günü beklenen fırtına için vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı.

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Meteorolojiden uyarı geldi: Cuma günü fırtına bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde Cuma günü beklenen fırtına için vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın Cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceğini belirtti. Fırtınanın aynı günün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den uyarı geldi: Cuma günü fırtına bekleniyor!

KAYNAK: İHA

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