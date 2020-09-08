Meteorolojiden uyarı: İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

VATANDAŞLARA UYARI

Kuzey ve doğu kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenen bölgede, öğle saatlerinden sonra Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.

Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.