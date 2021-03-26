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Meteoroloji'den uyarı! Kar ve sağanak etkisini arttıracak!

Meteoroloji'den yapılan günlük hava durumu tahminlerine göre bugün kar yağışı etkisini attırarak sürdürecek. Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiğinden yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. 

Meteoroloji'den uyarı! Kar ve sağanak etkisini arttıracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Güneydoğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer tüm yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağacak. İşte il il hava durumu raporu...

Öte yandan hava sıcaklıkları güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak. İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı yaşanacak.

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Meteoroloji'den uyarı! Kar ve sağanak etkisini arttıracak!

EGE

A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 6°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den uyarı! Kar ve sağanak etkisini arttıracak!

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu

ARTVİN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKARİ °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Meteoroloji'den uyarı! Kar ve sağanak etkisini arttıracak!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji'den uyarı! Kar ve sağanak etkisini arttıracak!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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