Meteoroloji'den uyarı! Kar ve sağanak etkisini arttıracak!
Meteoroloji'den yapılan günlük hava durumu tahminlerine göre bugün kar yağışı etkisini attırarak sürdürecek. Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiğinden yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Güneydoğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer tüm yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağacak. İşte il il hava durumu raporu...
Öte yandan hava sıcaklıkları güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak. İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı yaşanacak.
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu
ARTVİN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAKKARİ °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı