Meteorolojiden uyarı: Kavurucu sıcaklar geri döndü! Bugün hava nasıl olacak 28 Ağustos 2021 Cumartesi?
Hava sıcaklıklarının birkaç gündür düşmesi üzerine biraz serinleyen yurt genelinde meteorolojiden yeniden sıcaklık uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Peki hava bugün nasıl olacak 28 Ağustos 2021 Cumartesi? İşte illere göre hava durumu...
Türkiye genelinde görülen kavurucu sıcaklıkların ardından bir anda yağışlar ve sıcaklıklarda düşüş görülmüştü. 28 Ağustos 2021 Cumartesi bugün hava durumunda nasıl olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda internette Bugün hava nasıl olacak 28 Ağustos 2021 Cumartesi sorusu çokça araştırılıyor. İşte meteoroloji tarafından yayınlanan verilere göre il il hava durumu tahminleri.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 28 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KARS °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık