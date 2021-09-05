Meteorolojiden uyarı: O illerde sağanak yağış tehlikesi! Hava bugün nasıl olacak 5 Eylül 2021 Pazar?
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sağanak yağış tehlikesi yeniden gündeme geldi. Metorolojiden yapılan uyarıların ardından vatandaş hava durumu verilerini merak ediyor. Peki Hava bugün nasıl olacak 5 Eylül 2021 Pazar? İşte illere göre hava durumu...
Yurt genelinde yaşanan sıcaklıkların ardından havaların bir anda soğumasıyla birlikte yağışların etkisini artıracağı yönünde uyarılar geliyor. Vatandaşlar da 5 Etlül 2021 Pazar gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Bu kapsamda internette hava bugün nasıl olacak 5 Eylül 2021 Pazar? Soruları araştırılıyor. İşte Meteoroloji tarafından yapılan il il hava durumu tahminleri...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 5 EYLÜL 2021 PAZAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 26°C
Az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık