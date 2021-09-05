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Meteorolojiden uyarı: O illerde sağanak yağış tehlikesi! Hava bugün nasıl olacak 5 Eylül 2021 Pazar?

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sağanak yağış tehlikesi yeniden gündeme geldi. Metorolojiden yapılan uyarıların ardından vatandaş hava durumu verilerini merak ediyor. Peki Hava bugün nasıl olacak 5 Eylül 2021 Pazar? İşte illere göre hava durumu...

Meteorolojiden uyarı: O illerde sağanak yağış tehlikesi! Hava bugün nasıl olacak 5 Eylül 2021 Pazar?

Yurt genelinde yaşanan sıcaklıkların ardından havaların bir anda soğumasıyla birlikte yağışların etkisini artıracağı yönünde uyarılar geliyor. Vatandaşlar da 5 Etlül 2021 Pazar gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Bu kapsamda internette hava bugün nasıl olacak 5 Eylül 2021 Pazar? Soruları araştırılıyor. İşte Meteoroloji tarafından yapılan il il hava durumu tahminleri...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 5 EYLÜL 2021 PAZAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C
Az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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