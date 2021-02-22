Meteoroloji'den uyarı! Soğuk ve yağışlar yerini bulutlu havaya bırakacak

Meteoroloji'nin yaptığı açıklamada, ülkeyi esiri altına alan kar yağışının ardından iç ve kıyı kesimlerde yerini havanın açık olacağı tahmin ediliyor. Ancak Doğu buzlanma ve don olayına dikkat çekilirken, Karadeniz'in iç kesimlerini ise çığ oluşma tehlikesine karşı uyarılarda bulunuldu.

HAVA SICAKLIĞI

Meteoroloji bugüne ait hava sıcaklığı için kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklığın 2 ile 4 derece kadar artacağı, diğer bölgelerde ise fark edilen bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Yurdun genelinde rüzgar hareketleri ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette şekilde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ UYARISI

Bölgesel olarak daha çok Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda bulunan yüksek kesimlerindeki kar örtüsünün çığa dönüşme riskine karşı dikkat edilmeli.

ZİRAİ DON UYARISI

Tarımsal çalışmaların devam ettiği Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine tedbir elden bırakılmamalı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli geçmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Az bulutlu

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Az bulutlu

EGE

Ege bölgesinde ise az bulutlu hava hakim olacak. Güney Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarında ise yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu, batı kıyıları yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Az bulutlu

KONYA °C, 8°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Havanın az bulutlu geçmesi tahmin edilirken, iç kesimlerde gece saatleri için e buzlanma ve don olayına dikkat edilmeli.

BOLU °C, 7°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Genel olarak parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Az bulutlu

RİZE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek yerlerde bulunan kar örtüsünden oluşabilecek çığ tehlikesine dikkat edilmeli.

ERZİNCAN °C, 6°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinin bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ve beraberinde sis hadisesi olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu