Meteoroloji'den uyarı! Soğuk ve yağışlar yerini bulutlu havaya bırakacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre yurt genelinde yağışın görülmeyeceği belirtilirken Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ve diğer kıyılarda havanın parçalı bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. İşte il il 22 Şubat pazartesi hava durumu...
Meteoroloji'nin yaptığı açıklamada, ülkeyi esiri altına alan kar yağışının ardından iç ve kıyı kesimlerde yerini havanın açık olacağı tahmin ediliyor. Ancak Doğu buzlanma ve don olayına dikkat çekilirken, Karadeniz'in iç kesimlerini ise çığ oluşma tehlikesine karşı uyarılarda bulunuldu.
HAVA SICAKLIĞI
Meteoroloji bugüne ait hava sıcaklığı için kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklığın 2 ile 4 derece kadar artacağı, diğer bölgelerde ise fark edilen bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Yurdun genelinde rüzgar hareketleri ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette şekilde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ UYARISI
Bölgesel olarak daha çok Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda bulunan yüksek kesimlerindeki kar örtüsünün çığa dönüşme riskine karşı dikkat edilmeli.
ZİRAİ DON UYARISI
Tarımsal çalışmaların devam ettiği Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine tedbir elden bırakılmamalı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli geçmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Az bulutlu
EGE
Ege bölgesinde ise az bulutlu hava hakim olacak. Güney Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarında ise yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu, batı kıyıları yer yer parçalı bulutlu
HATAY °C, 14°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Az bulutlu
KONYA °C, 8°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Havanın az bulutlu geçmesi tahmin edilirken, iç kesimlerde gece saatleri için e buzlanma ve don olayına dikkat edilmeli.
BOLU °C, 7°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Genel olarak parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Az bulutlu
RİZE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek yerlerde bulunan kar örtüsünden oluşabilecek çığ tehlikesine dikkat edilmeli.
ERZİNCAN °C, 6°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinin bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ve beraberinde sis hadisesi olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu