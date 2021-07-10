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  3. Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Pazar günü şemsiyesiz çıkmayın!

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Pazar günü şemsiyesiz çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince yapılan bilgilendirmede, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak yağış olacağı belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Pazar günü şemsiyesiz çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince yapılan son değerlendirmeler göre, başta Batı Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pazar günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

YAĞIŞLAR BU AKŞAM BAŞLAYACAK

Ülkenin kuzey kesimleri ise parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Bu akşam Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, yarın ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Pazar günü şemsiyesiz çıkmayın!

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Yağışların bu gece ve yarın sabah Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Pazar günü şemsiyesiz çıkmayın!

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Pazar günü şemsiyesiz çıkmayın!

Rüzgarın yarın genellikle kuzey, kuzeydoğudan hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde zamanla güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Pazar günü şemsiyesiz çıkmayın!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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