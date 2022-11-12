Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! O illerde sağanak yağış, sis ve pus etkili olacak! İşte il il hava durumu...

Yeni güne başlarken vatandaşların odağında hava durumu oluyor. Yağış ve diğer olumsuzluklara yakalanmak istemeyen vatandaşlar için "Hava bugün nasıl olacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Merak edenler için 12 Kasım 2022 Cumartesi gününün hava durumu haberimizde...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 12 KASIM 2022 CUMARTESİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 12 Kasım 2022 Cumartesi gününde hava durumunun şöyle olacak:
Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney de doğusunda önümüzdeki gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyıları hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık