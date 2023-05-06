Yurt geneli hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı! Evden çıkarken hazırlı olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Yurt genelinin (Kuzey Ege kıyıları, Edirne, Mardin, Batman ve Çanakkale'nin batı ilçeleri dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Akdeniz ile ile Denizli ve Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın iç Anadolu' nun güneydoğusunda güneydoğudan , Marmaranın güneyinde Kuzey doğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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UYARI VERİLDİ!

Türkiye genelinde etkili olacak olan sağanak yağış ile toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇATI UÇMASINA DİKKAT!

Rüzgarın ise, İç Anadolu' nun doğusunda güneyli, Marmara'nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği beklendiğinden Çatı Uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunmalıdır.

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Yurt genelinde bazı illerde beklenenen yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Ankara: Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kocaeli: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor 18

Sivas: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16