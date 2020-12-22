Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin çalışmalarına dayanan 22 Aralık Salı hava tahmin raporunda, "Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Mardin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Mardin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve batı kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısının iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu

GÜMÜŞHANE °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı