Meteorolojiden uyarılar art arda geldi: 17 ilde buzlanma ve don, 7 ilde kuvvetli yağış olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan günlük hava tahminlerine göre, 22 Aralık Salı günü, akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Mardin'in doğu kesimlerinde akşam saatlerinde meydana gelmesi beklenen yer yer kuvvetli sağanak yağış için vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin çalışmalarına dayanan 22 Aralık Salı hava tahmin raporunda, "Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Mardin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Mardin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve batı kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısının iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu
GÜMÜŞHANE °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı