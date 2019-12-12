Haftanın sonuna yaklaşırken havanın nasıl olacağını merak edenler için işte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Kastamonu, Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Konya'nın güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR NASIL OLACAK?

Genellikle doğu ve güneydoğu, Trakya'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden kuvveti ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, güneyinin yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop dışında bölge genelinin yağmurlu, Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BAYBURT °C, 5°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

TOKAT °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu ve sisli

TRABZON °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısı ile akşam ve gece saatlerinde Ardahan dışında bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmulu, doğusu ile yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece karla karışık yağmurlu

VAN °C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı