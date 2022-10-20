Meteoroloji'den üzen haber! Zirai don uyarısı çiftçileri tedirgin etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, üreticileri üzen açıklamayı yaparak, Malatya, Tunceli ve Bingöl illeri için zirai don uyarısı yaptı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Meteoroloji'den üzen haber! Zirai don uyarısı çiftçileri tedirgin etti

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından 3 şehir için zirai don uyarısında bulunarak açıklama yapıldı.

Meteoroloji'den üzen haber! Zirai don uyarısı çiftçileri tedirgin etti

CUMA GÜNÜNDEN PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Yapılan açıklamada, 21 Ekim gece yarısı ile 23 Ekim Pazar günü saat 09.00 arasında 3 il için hafif zirai don riski bulunduğu belirtilerek, “21 Ekim Cuma gününden 23 Ekim Pazar gününe kadar, Malatya, Tunceli ve Bingöl illerinin kuzey ilçelerinde ve yüksek rakımlı yerlerde gece ve sabahın ilk saatlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır” ifadeleri yer aldı. İlgililerin tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

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