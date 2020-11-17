Meteoroloji’den yağış uyarıları gelmeye devam ediyor: O iller dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük hava durumu tahminlerine göre, sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, ''Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.'' denildi.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle batı ve güneybatı, Marmara ve Kuzey Ege ile zamanla yurt genelinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı bulutlu
HAKKÂRİ °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, ilk saatlerde batısı güneydoğu, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi, siste zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı, kuzeyi ilk saatlerde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5, ila 1,5m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, Batı Akdeniz’in doğusunda öğle ve akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.