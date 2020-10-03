Meteoroloji'den yağış ve sıcak hava uyarısı geldi! İşte 3 Ekim hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce bugünün hava durumuna ilişkin yapılan tahminde," Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Trabzon ve Ağrı çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri ve Van’ın kuzey kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK, YAĞIŞ VAR MI?

Hava sıcaklığına ilişkin olarak da önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rize, Trabzon, Ağrı, Artvin, Ordu, Giresun ve Van'da sağanak yağış etkili olacak.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Rize ve Trabzon çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. .

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu