Meteoroloji'den yağış ve sıcak hava uyarısı geldi! İşte 3 Ekim hava durumu...
Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre bugün hava sıcaklıkları batıda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinde seyredecek. Öte yandan Rize, Trabzon, Ağrı, Artvin, Ordu, Giresun ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce bugünün hava durumuna ilişkin yapılan tahminde," Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Trabzon ve Ağrı çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri ve Van’ın kuzey kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK, YAĞIŞ VAR MI?
Hava sıcaklığına ilişkin olarak da önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rize, Trabzon, Ağrı, Artvin, Ordu, Giresun ve Van'da sağanak yağış etkili olacak.
Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Rize ve Trabzon çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. .
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu