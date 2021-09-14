Meteoroloji'den yarın için sarı uyarı! 12 il için alarm verildi! Gök gürültülü sağanak yağış, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı...

Meteoroloji yarın için yaptığı açıklamaya göre Türkiye'nin birçok ilinin gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına gireceğini belirterek ülke genelinde sarı alarm verdi. Hafta sonuna kadar sürmesi beklenen yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı yetkililer, vatandaşların dikkatli olması yönünde uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için peş peşe 4 uyarı yayımladı. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre yarın yurdun büyük bölümünde sağanak etkili olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatısında sağanak yağış görülecek.

ÜÇ İL DİKKAT ÇEKTİ

Eskişehir il geneli ile Ankara’nın güney ve batı, Bolu’nun güney ilçelerinde yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. 3 il için ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YARIN ÖĞLE SAATLERİNDE BATI BÖLGELERDE GÖRÜLECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Antalya’nın iç kesimleri, Isparta, Burdur), Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İç kesimlerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAFTA SONUNA KADAR ETKİSİ DEVAM EDECEK

Açıklamanın devamında yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Konya'nın kuzey ve batısında başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla etkisini artıracak. Perşembe (16.09.2021) öğle saatlerine kadar il merkezi ile kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Konya ve ilçeleri için beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BU GECEDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Bu gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.