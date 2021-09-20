Meteorolojiden 'yaz bitti' açıklaması! Sıcaklıklar düştü, yılın ilk kar haberi de geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk ve yağışlı hava karşısında vatandaşa uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Bu yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi’nde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi. Meteorolojinin uyarısında kar yağışına da vurgu yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şu şekilde:

"Ülkemizin Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Bu yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi’nde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor."

"KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR"

"Sıcaklıkların ise Çarşamba günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi’nden başlayarak Perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (1800 m rakım ve üzeri) beklenen yağışların bu sıcaklık düşüşü ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

"TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLUNMALI"

Soğuk ve yağışlı sistemin Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olduktan sonra ülkemizi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte görülecek kuvvetli yağışlar ile kuzeydoğu bölgelerimizin rakımı yüksek olan yerlerinde görülebilecek zirai don hadisesine karşı tedbirli ve dikkatli olunmalı, güncel tahmin ve uyarılarımız takip edilmelidir."