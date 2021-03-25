Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı: Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; hava sıcaklıkları git gide düşecek. Bugün (25 Mart 2021) ülkemizin geneli yağışlı geçecek. karla karışık Yağışların; Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan yağışların hafta sonuna kadar süreceği bildirildi.
Mart ayı soğuk havalar ile geçmeye devam ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8-12 derece altında seyredecek. Bununla birlikte ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İşte bölge bölge il il günlük hava durumu...
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu
AKDENİZ
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ARTVİN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
HAKKARİ °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı