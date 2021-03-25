Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı: Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; hava sıcaklıkları git gide düşecek. Bugün (25 Mart 2021) ülkemizin geneli yağışlı geçecek. karla karışık Yağışların; Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan yağışların hafta sonuna kadar süreceği bildirildi.

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Mart ayı soğuk havalar ile geçmeye devam ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8-12 derece altında seyredecek. Bununla birlikte ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte bölge bölge il il günlük hava durumu... MARMARA ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı KIRKLARELİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı EGE A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu MANİSA °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu AKDENİZ ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı ISPARTA °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı İÇ ANADOLU ANKARA °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı ÇANKIRI °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı BATI KARADENİZ BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı ARTVİN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı DOĞU ANADOLU ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı HAKKARİ °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı KARS °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı VAN °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİİRT °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Gülistan Başköy Eğitim Editörü