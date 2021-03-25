Sadakatsiz 23. bölüm full izle|Sadakatsiz son bölüm Kanal D full izleSon dakika: Koronavirüs şoku! Hatayspor- Fenerbahçe hazırlık maçı iptal edildiMasumiyet 5. bölüm full izle| Masumiyet son bölüm Fox TV full izleAK Parti MKYK üyesi Nurcan Dalbudak kimdir, nereli, kaç yaşında?Osman Müftüoğlu yazdı: Hafta sonları yeniden kapanalım!Kırşehir'de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara!İstanbul bugün yeniden kara teslim oldu!İstanbul'da korkutan fabrika yangını!İDO'dan açıklama: İki sefer iptal edildi!Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı: Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek!
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı: Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek!

Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı: Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; hava sıcaklıkları git gide düşecek. Bugün (25 Mart 2021) ülkemizin geneli yağışlı geçecek. karla karışık Yağışların; Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan yağışların hafta sonuna kadar süreceği bildirildi.

Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı: Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek!

Mart ayı soğuk havalar ile geçmeye devam ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8-12 derece altında seyredecek. Bununla birlikte ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 

İşte bölge bölge il il günlük hava durumu...

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı: Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek!

EGE

A.KARAHİSAR °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu

AKDENİZ

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı: Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek!

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı: Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ARTVİN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı: Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT