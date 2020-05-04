Meteoroloji'den yoğun yağış uyarısı! 4 Mayıs 2020 hava durumu raporu
Mayıs ayına girilmesi ile birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe açıklamalar geldi. Açıklamaya göre ülke genelinde mayısın ilk haftasında yoğun yağış bekleniyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte başlayacak olan bahar yağmurlarının zaman zaman şiddetli olacağı öngörüldü.
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul'da haftanın ilk günü hava durumu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatleri ile güdüze il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul'da günün en yüksek sıcaklıkğının ise 13 derece olması bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Adana: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Pazartesi günü iç kesimleri ve Toroslar mevkiinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 22
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Trabzon: Çok bulutlu 22
Erzurum: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 24
KOCAELİ, BURSA VE YALOVA
Meteoroloji, Kocaeli, Bursa ve Yalova için de sağanak ve gökgürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yağışların bu gece yarısı etkisini artırması ve Pazartesi 18:00’e kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin uyarıları şöyle:
* Kocaeli, Yalova ve Bursa’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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