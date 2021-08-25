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Meteoroloji'den Kars ve Ardahan'a  sağanak  yağış uyarısı!

Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 2 şehir için sağanak uyarısı yaptı. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Meteoroloji'den Kars ve Ardahan'a  sağanak  yağış uyarısı!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü,  bugün Doğu Anadolu Bölgesi için günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bölgede hava parçalı bulutlu olacağı belirtildi. Öğle saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın hakim olduğu söylendi.

Meteoroloji'den Kars ve Ardahan'a  sağanak  yağış uyarısı!

Sıcaklığın ise mevsim normallerinde devam edeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecektir. Gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 37, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 26 derece olması gerektiği bekleniyor.

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