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  3. Metin Akpınar geri adım attı! "Aktör kumaşı zayıf" dediği Cem Yılmaz'dan ve sevenlerinden özür diledi!

Metin Akpınar geri adım attı! "Aktör kumaşı zayıf" dediği Cem Yılmaz'dan ve sevenlerinden özür diledi!

Usta oyuncu Metin Akpınar, katıldığı bir televizyon programında komedyen Cem Yılmaz ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulunarak, "Aktör kumaşı zayıf" demişti. Ardından sosyal medya üzerinden yanıt veren Cem Yılmaz ise, "Beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" demişti. Bunun üzerine Akpınar geri adım atarak özür diledi.

Metin Akpınar geri adım attı! "Aktör kumaşı zayıf" dediği Cem Yılmaz'dan ve sevenlerinden özür diledi!

Usta oyuncu Metin Akpınar katıldığı 'Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum' programında Cem Yılmaz'la ilgili söylediği cümlelerle dikkat çekmişti. Candaş Tolga Işık'ın "Yeni nesil mizahı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna yanıt vererek, Cem Yılmaz hakkında, "Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand up da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan." demişti. 

Metin Akpınar geri adım attı! Aktör kumaşı zayıf dediği Cem Yılmaz'dan ve sevenlerinden özür diledi!

CEM YILMAZ YANIT VERMİŞTİ

Bu sözler üzerine Cem Yılmaz ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağ olsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabare'nin 'İnsanlığın Lüzumu Yok' oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" şeklinde Akpınar'a yanıt vermişti.

Metin Akpınar geri adım attı! Aktör kumaşı zayıf dediği Cem Yılmaz'dan ve sevenlerinden özür diledi!

"DOZUNU KAÇIRDIMSA ÖZÜR DİLİYORUM"

Tüm bu olayların ardından 80 yaşındaki sanatçı Metin Akpınar, komedyen Cem Yılmaz için söylediği sözler için özür diledi.

Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in haberine göre; “Stand-up hakkında konuşurken Cem’in oyunculuğu ile ilgili bir şeyler söyledim. Bir tweet atmış orada biraz gönül koymuş. Bu da beni çok üzdü. Kimsenin üzülmesini, kırılmasını zaten istemem, Cem’in kırılmasını hiç istemem” diyen Akpınar, konuya, “Sevdiğim, beni güldüren bir arkadaş. İyi de bir komedyen. Anlatmak istediğim sadece kompozisyonlara biraz daha özen göstermesi. Kara Komedi tiplemesi mesela mükemmeldi. Daha çok reklamdaki tiplemelerini özensiz bulduğumu söylemek istedim. Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam Cem’den ve sevenlerinden çok özür diliyorum” diye açıklık getirdi.

Metin Akpınar geri adım attı! Aktör kumaşı zayıf dediği Cem Yılmaz'dan ve sevenlerinden özür diledi!

{TITLE_STRIP}Metin Akpınar acımadan eleştirdi! Cem Yılmaz'dan cevap erken geldi!

 

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