Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı karıştırdı!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, canlı yayınlanan bir televizyon programına katıldı.

Feyzioğlu burada yaptığı açıklamada “Ben devletin menfaatlerini hukuk çerçevesinde korumakla görevli bir örgütün başkanıyım” ifadesini kullandı.

Metin Feyzioğlu, Baro başkalarının Ankara'ya doğru başlattığı Savunma Yürüyüşü'ne ilişkim de konuştu. Feyzioğlu'nun konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“Bir kere 80 baro yürümüyor, 30 civarında baro yürüyor. Bu onların demokratik hakkı. Sorun gerçekten bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir? Yoksa başka bir şey için midir? Çoklu baro kavramına karşıyız. 80 baromuz da karşı. Bir ilde birden fazla baro kurulmasına izin veren bir düzenlemeyi istemiyoruz. Yargının üç ayağından biri olan barolar için yanlış buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına da anlattım."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun bu açıklamaları Twitter'da trend topic oldu.

Metin Feyizoğlu'na bir kesim tepki gösterirken bir kesim ise destek çıktı.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI DURAKOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: "FEYZİOĞLU ARTIK BİR AVUKATLIK SORUNUDUR"

Baro Başkanlarından art arda açıklamalar gelirken İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu Twitter hewabından yaptığı açıklamada "Metin Feyzioğlu’nun bugünkü beyanları, onu bütün açıklığı ile anlamak için yeterlidir: Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur. Konuştuğumuz yasa teklifinin yazıcısıdır, katibidir, fikir babasıdır. #MetinFeyzioğluBeniTemsilEtmiyor" ifadelerine yer verdi.