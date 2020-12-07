İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhammed Fatih Çalışır sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye ve Osmanlı tarihi üzerine araştırmalarıyla tanınan dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. Metin Kunt ile ilgili acı habere yer verdi. Peki Metin Kunt kimdir? | Metin Kunt öldü mü? | Metin Kunt neden öldü? İşte ayrıntılar...

METİN KUNT KİMDİR?

Metin Kunt, Türkiye ve Osmanlı tarihi üzerine araştırmaları ve kitaplarıyla tanınan dünyaca ünlü bir tarihçidir.

Metin Kunt'un başlıca kitapları alfabetik sırayla; Kanuni ve Çağı Yeniçağda Osmanlı Dünyası, Türkiye Tarihi 2 Osmanlı Devleti 1300-1600, Türkiye Tarihi 3 Osmanlı Devleti 1600-1908 olarak sayılabilir.

Metin Kunt kitapları; Cem Yayınevi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Metin Kunt tarafından yazılan son kitap "Türkiye Tarihi 3 Osmanlı Devleti 1600-1908", Cem Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

METİN KUNT ÖLDÜ MÜ?

İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhammed Fatih Çalışır, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile Metin kunt'un vefat ettiğini duyurdu.

METİN KUNT NEDEN ÖLDÜ?

Muhammed Fatih Çalışır, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile Metin Kunt'un vefatını duyurdu.

Çalışır paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"24 Kasım’dan bu yana agresif biçimde ilerleyen bir pnömoniye, çok zayıf düşmüş bulunan bağışıklık sisteminin direnememesi sonucu, 3 Aralık Perşembe sabahı yoğun bakımda sessizce göçüvermiş." Metin hocanın yakın arkadaşlarından birinden aldığım teyit. Mekanı cennet olsun."

Stanford Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Ali Yaycıoğlu da sosyal medya hesabından Metin Kunt'a ilişkin bir paylaşım yaptı. Yaycıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Metin Kunt Hocamız gözlerini hayata yummuş. Osmanlı tarihinin çok önemli meselelerine titiz ve ince müdahaleleriyle düşüncelerimizin yönünü değiştirdi; meslektaşları olarak kendisine hep borçlu kalacağız. Ve ne kadar zarif ve nazik bir insandı! Tanrı’nın rahmeti üzerinde olsun."